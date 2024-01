Le Iene da Sven-Goran Eriksson: i messaggi di Mancini, Nesta, Nedved, Vieri

© ufficio-stampa

Martedì 16 gennaio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Nella puntata anche un po' di calcio. Qualche giorno fa l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha reso pubblico di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Nicolò De Devitiis si è recato in Svezia per consegnargli un video messaggio dI alcuni giocatori della Lazio, e non solo, con cui nel 2000 riuscì a vincere lo scudetto. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: “Forza Mister non mollare!”. Inoltre, la Iena per far riassaporare il ricordo di Roma e della sua squadra, ha portato in casa Eriksson gli ingredienti per cucinare insieme la carbonara.