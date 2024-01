Superlega, le partite saranno tutte gratis: il piano di A22

Dopo la sentenza favorevole della Corte di Giustizia Europea di fine dicembre, la Superlega continua a lavorare nel progetto di una nuova competizione europea. Tra i punti per certi versi più sorprendenti della proposta di A22 Sports c'è anche quello di trasmettere le partite in streaming gratis, concetto che uno dei fondatori Anas Laghrari ha ribadito a Ouest France: "Ci dicono: 'tanto al massimo farete un match al giorno gratis' oppure 'dopo tre mesi chiederete di pagare'. Io invece confermo: le partite saranno tutte gratuite e per sempre".