Supercoppa italiana, Milan-Inter alle 20 in esclusiva su Canale 5

ALLE 20 SU CANALE 5

A Ryiad si assegna il primo trofeo stagionale, De Ketelaere e Lukaku partono dalla panchina

Ancora Milan-Inter. Dopo la serrata lotta scudetto della passata stagione e con il tricolore 2023 che sembra essere quasi già indirizzato verso Napoli, rossoneri e nerazzurri si sfidano a Ryiad (la Supercoppa italiana in Arabia Saudita… ma i guadagni per entrambi i club sono milionari, ndr) per contendersi il primo trofeo stagionale. Al King Fahd International Stadium, davanti a 69.000 spettatori (di cui circa mille dall’Italia, ma non si poteva fare a San Siro) Milan e Inter non si giocano solo un trofeo o la supremazia cittadina, ma anche la consapevolezza di poter essere l’anti-Napoli, che proprio ieri sera ha dimostrato di non essere imbattibile.

Pioli e Inzaghi per motivi diversi sono reduci da momenti complicati, con la lunga pausa per il Mondiale a rendere tutto ancora più imprevedibile, per questo un successo nella finale derby potrebbe essere una svolta stagionale per entrambi, ancora alla ricerca di una scossa per ricominciare a correre.

Il tecnico milanista, dopo aver fatto assaggiare il bastone ai suoi con i ritiri imposti post figuracce con Eindhoven e Torino, in questi giorni ha provato a ricompattare il gruppo con discorsi motivazionali per spingere la squadra ad “aumentare il livello”, mentre Inzaghi ha dichiarato chiaramente di voler difendere il trofeo.

Entrambi arrivano alla sfida di Ryiad con assenze pesanti, Simone spera di avere a disposizione Lukaku almeno per uno spezzone e punta tutto sul grande stato di forma di Lautaro, mentre Stefano pensa di schierare Kjaer al centro della difesa e si affida all’estro di Leao, che di ritorno dall’Arabia, magari con in tasca un trofeo da festeggiare, potrebbe anche decidere di mettere la firma sulla proposta di rinnovo fatta dal Milan.

Da una parte gli uomini copertina dall’altra i grandi assenti, che anche stasera risponderanno ai nomi di De Ketelaere e Lukaku. I colpi dal Belgio che hanno infiammato le diverse sponde della città in estate finora hanno inciso pochissimo e anche a Ryiad guarderanno dalla panchina.

Fuorigioco semiautomatico - Sotto gli occhi di diverse leggende del calcio (Francesco Totti, Marco Materazzi, Christian Vieri, Ciro Ferrara, Franco Baresi, Daniele Massaro, Walter Zenga, Fabio Galante, Ivan Ramiro Cordoba, Demetrio Albertini, Luigi Di Biagio) esordirà ufficialmente, in occasione della finale di Supercoppa Miln-Inter, il fuorigioco semiautomatico, che in Serie A sarà integrato dalla prima giornata di ritorno. "Sarà uno spettacolo nello spettacolo - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -, con immagini cinematografiche, camere dedicate e super slowmotion. Ci ha spinto il desiderio di innovazione e l'obiettivo di attrarre le giovani generazioni".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa, ecco come votare l'Uomo partita