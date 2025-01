Supercoppa Italiana 2024, Juventus-Milan: formazioni e ultime notizie

In campionato, a fine novembre, a San Siro era uscito uno scialbo 0-0, risultato da non ripetere se le squadre non vorranno giocarsi l'accesso alla finale ai calci di rigore. D'altronde negli ultimi sei precedenti sono stati segnati solo quattro gol ma ultimamente a sorridere è stato più il Milan con quattro vittorie nelle ultime 12 contro le due della Juve e i sei pareggi.