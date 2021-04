Super League, Le Monde: "La posizione di Infantino ambigua"

DOCUMENTI INTERNI

Il quotidiano francese ha visionato documenti interni alla Fifa

La posizione della Fifa e in particolare del suo presidente, Gianni Infantino, non è stata così nettamente ostile al progetto Super League, come emergerebbe dalle dichiarazioni ufficiali di questi giorni. Secondo il quotidiano francese Le Monde, che ha consultato documenti interni "di lavoro" della Fifa, Infantino "ha da diversi mesi una posizione sul progetto di Super League che suscita interrogativi alla Uefa". Getty Images

"Parallelamente" alle dichiarazioni ufficiali ostili "c'è un documento di lavoro che alimenta i sospetti in seno all'istituzione europea. Sono 10 pagine di appunti, che Le Monde ha consultato, in cui si riassumono posizioni confidenziali sulla Super League, compilate da diversi club europei". Tale documento "ha circolato molto ad inizio anno fra le mani dei loro dirigenti". Fra le altre cose, vi è l'indicazione che "12 club di Superlega saranno chiamati a partecipare, a partire dalla stagione 2023-2024, ad un nuovo format dei Mondiali per club, una delle competizioni organizzate dalla Fifa. Questo Mondiale per club si allargherebbe a 32 squadre e si terrebbe ogni anno in gennaio, per 3 settimane".

Nel documento citato da Le Monde, si legge che "una lista di squadre qualificate" per questo Mondiale viene preparata insieme con 'W01'". Poi "viene scritto che c'è una partnership con W01 per pagamenti di un miliardo di euro", una somma che consentirebbe ai club della Super League di mettere in comune "320 milioni di euro". Infantino non viene mai nominato, ma secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, questo nome in codice si riferirebbe proprio al numero uno della Fifa.

