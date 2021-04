Super League, la Federcalcio tedesca attacca: "I 12 club via da tutte le competizioni"

GERMANIA

Comunicato ufficiale della Premier League: "I 14 club hanno rigettato all'unanimità e con forza questa competizione"

E' un vero e proprio attacco frontale quello che il calcio tedesco sferra contro la Super League. La Federazione infatti ha fatto sapere, attraverso un comunicato durissimo, che i 12 club che hanno aderito alla nuova "lega" dovranno essere esclusi da tutte le competizioni, nazionali e internazionali. Nessun club tedesco, lo ricordiamo, ha voluto aderire alla Super League. Nemmeno il potentissimo Bayern Monaco.

Anche la Francia di fatto appoggia la Germania. Il presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet condanna fermamente il progetto della Super League e chiede sanzioni se i club interessati persistono nella loro idea. "È veramente uno scandalo. Il presidente della UEFA (Aleksander Ceferin) e della FIFA (Gianni Infantino) sono sulla stessa lunghezza d'onda, prosegue. Questa mattina hanno fatto un discorso molto vicino l'uno all'altro per condannare questo progetto", ha dichiarato. "Non si può restare impuniti se i club persistono su questo percorso che non mi sembra realistico. Saranno sicuramente puniti, anche se all'inizio dobbiamo ancora darci una possibilità di dialogo", ha aggiunto.

Dopo Germania e Francia è stato il turno dell'Inghilterra. La Premier League ha rilasciato un comunicato dopo l'incontro avvenuto oggi tra 14 club, la FA, e il governo: "La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le immediate implicazioni della Superlega. I 14 club hanno rigettato all'unanimità e con forza questa competizione. La Lega continuerà a lavorare insieme a tifosi, Governo, UEFA, FIFA, EFL, PFA e LMA affinché vengano protetti gli interessi del gioco. Richiameremo i club che sono coinvolti in questa competizione, affinché abbandonino i loro propositi immediatamente. La Premier League desidera ringraziare tutti coloro che hanno mostrato supporto in questo settimana di problemi così significativi. La reazione è la prova di quanto la nostra piramide aperta e la comunità del calcio significhino per la gente".