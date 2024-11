SUDAFRICA, ARRESTATO PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO LOCALE

Il presidente della Federcalcio sudafricana (la South African Football Association o Safa), Danny Jordaan, è stato arrestato e rilasciato su cauzione per accuse di uso improprio dei fondi dell'organizzazione per fini personali. I 'falchi' dell'unità investigativa per il crimine organizzato sudafricano "Hawks" stanno indagando su presunti casi di frode e furto all'interno di Safa tra il 2014 e il 2018 per un valore di 1,3 milioni di rand (circa 68 mila euro). Lo riferisce il sito della Bbc. Jordaan, accusato di aver assunto una società di sicurezza privata per la sua protezione e una società di pubbliche relazioni senza approvazione del consiglio federale, è stato arrestato a Johannesburg e ha fatto la sua comparsa in tribunale. Con lui sono comparsi in aula, ottenendo il rilascio su cauzione, anche il responsabile finanziario di Safa, Gronie Hluyo, e l'uomo d'affari Trevor Neethling. I tre sono stati diffidati dal contattare i potenziali testimoni e il caso è stato aggiornato al 5 dicembre. Jordaan - che ha depositato un' "affidavit" di difesa, una dichiarazione in cui ha negato ogni illecito . sta cercando di ottenere la sua quarta elezione come presidente Safa nonostante le critiche di cattiva gestione e denunce di corruzione che circolano nel Calcio sudafricano.