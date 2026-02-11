Storia di un torneo mai giocato: ecco cosa prevedeva la Superlega

Anche l'ultimo club ha abbandonato definitivamente la Superlega. In un comunicato congiunto con UEFA ed EFC, il Real Madrid ha annunciato di aver raggiunto un accordo "per il benessere del calcio europeo" e che "questo accordo di principi servirà inoltre a risolvere le loro controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno eseguiti e attuati". Dopo circa cinque anni, dunque, il progetto sembra definitivamente naufragato.