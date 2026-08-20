Stankovic: "All'Inter come papà Dejan, obiettivo è vincere"

20 Ago 2026 - 16:40
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"Il motivo per cui ho iniziato a giocare a calcio è stato perché volevo giocare per l'Inter. Quindi per me è stata una pura emozione. Non importa il posto, quando si tratta di Inter andrei ovunque". Così il centrocampista dell'Inter Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, nel corso di una intervista a Football 360 in occasione della tappa a Perth dell'Inter. "Fin da quando ero bambino, letteralmente da quando sono nato, mi hanno messo addosso la maglia dell'Inter. Quando sei piccolo non ti rendi davvero conto di chi sia tuo padre, ma una volta che inizi a crescere inizi a capire chi è e cosa rappresenta l'Inter per la gente di Milano. Quindi, per quanto mi riguarda, sono molto felice e orgoglioso di essere nato tifoso dell'Inter e sarò sempre grato a mio padre", ha aggiunto. Su che ruolo si aspetta di avere nell'Inter nella prossima stagione. "Chivu mi conosce da quando ero bambino. Certo, ha giocato con mio padre e ci siamo incontrati in Primavera tre anni fa. Abbiamo avuto due grandi stagioni insieme e ora ci ritroviamo - ha detto - credo che mi conosca molto bene. Conosce il mio stile di gioco, il mio ruolo e tutto il resto. Sono sicuro che lui sappia di avere le sue idee su come devo giocare". "Obiettivi? Vincere il più possibile con l'Inter", ha concluso. 

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