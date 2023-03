Stadio Inter, comune di Assago preoccupato: "Ripercussioni sulla viabilità"

IL CASO

"L'Amministrazione attiverà tutti gli strumenti atti a difendere il proprio territorio"

Nuovo capitolo della "telenovela" stadio in casa Inter. Dopo aver smentito qualsiasi contatto col club nerazzurro per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo e chiarito che l'area di interesse è sul territorio di Rozzano, il comune di Assago si è apertamente schierato contro l'eventuale progetto. "Nel caso in cui la realizzazione dello stadio diventasse proposta concreta e questo dovesse causare ripercussioni sulla viabilità sul territorio di Assago, l'amministrazione Comunale attiverà tutti gli strumenti atti a difendere il proprio territorio", ha spiegato in una nota l'amministrazione.

Sulla questione stadio, dunque, non c'è pace per i piani nerazzurri. Dopo l'addio del Milan al progetto per la costruzione di un nuovo impianto nell'area di San Siro, anche il Piano B dell'Inter sembra trovare subito un ostacolo. Nel dettaglio, infatti, contro la realizzazione della struttura sportiva sul comune di Rozzano si è subito schierato il comune limitrofo di Assago. Una presa di posizione netta, che lascia poco spazio a dubbi sulla questione e getta ombre lunghe sulla reale fattibilità dello stadio in questa zona.

"In riferimento agli articoli ultimamente usciti sulle testate sportive e al clamore scaturito, l'amministrazione comunale di Assago conferma di non essere mai stata contattata dalla società Inter per un eventuale realizzazione dello stadio, visto che il territorio di competenza non è quello assaghese", scrive l'amministrazione comunale, esprimendo poi forti perplessità sulle ripercussioni sul traffico che potrebbe provocare la costruzione del nuovo stadio in tutta la zona interessata. Perplessità che nella nota il Comune di Assago dichiara di voler sostenere con tutti i mezzi a difesa del proprio territorio.