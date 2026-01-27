Spalletti, la prima risposta a Conte arriva su Instagram. Poi: "Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions"

"Spalletti ha detto che il Napoli è ex campione d'Italia? Dopo la partita preferisco staccarmi, non vado a vedere cosa dicono gli altri allenatori. Non ho capito cosa ha detto Spalletti, la sua frase è infelice. Bisogna portare rispetto, noi abbiamo ancora lo Scudetto sulla maglia. Io non l'avrei mai detto. Spalletti è un bravissimo allenatore, ma deve stare più attento quando parla. Mancano ancora 16 partite, ci ha già scucito lo Scudetto di dosso, bisogna avere rispetto!". Le parole di Antonio Conte in conferenza hanno scatenato una vera e propria bufera e poche ore dopo è arrivata la prima risposta, via social, del tecnico della Juventus.