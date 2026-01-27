Spalletti, la prima risposta a Conte arriva su Instagram. Poi: "Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions"

27 Gen 2026 - 18:42
Luciano Spalletti © italyphotopress

Luciano Spalletti © italyphotopress

"Spalletti ha detto che il Napoli è ex campione d'Italia? Dopo la partita preferisco staccarmi, non vado a vedere cosa dicono gli altri allenatori. Non ho capito cosa ha detto Spalletti, la sua frase è infelice. Bisogna portare rispetto, noi abbiamo ancora lo Scudetto sulla maglia. Io non l'avrei mai detto. Spalletti è un bravissimo allenatore, ma deve stare più attento quando parla. Mancano ancora 16 partite, ci ha già scucito lo Scudetto di dosso, bisogna avere rispetto!". Le parole di Antonio Conte in conferenza hanno scatenato una vera e propria bufera e poche ore dopo è arrivata la prima risposta, via social, del tecnico della Juventus.

Spalletti ha postato sul proprio profilo Instagram una parte dell'intervista 'incriminata' che ha mandato su tutte le furie il tecnico del Napoli. Poi a Sky Sport: "Se questi sono temi da Champions... Ma di cosa parliamo...". E in conferenza stampa: "Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions...".

videovideo
Leggi anche
Conte

Conte: "Oggi siamo da decimo posto, ma vogliamo andare avanti. Il Maradona deve aiutarci"

Ultimi video

01:32
Maldini, nuova sfida

Maldini, nuova sfida

00:25
DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

02:59
DICH CONTE PRE CHELSEA PER SITO DICH

Conte: "Al peggio non c'è mai fine..."

03:06
L'Inter prova la fuga

L'Inter allunga e prova la fuga

00:47
DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

02:03
Inter, Yann non si tocca

Inter fa scudo attorno a Sommer: Yann non si tocca

01:45
Così David è rinato

Così David è rinato

02:01
Rivoluzione Spalletti

La Juve vola con la rivoluzione di Spalletti

01:43
Conte si gioca tutto

Conte si gioca tutto

00:42
Napoli, parla Conte

Napoli, parla Conte

00:46
Conte attacca Spalletti

Conte attacca Spalletti

01:22
Atalanta, c'è l'Union SG

Atalanta, c'è l'Union SG

01:39
Gasp al primo pareggio

Roma, Gasp al primo pareggio

01:43
Coppa Italia su Italia 1

Coppa Italia su Italia 1

01:28
Milan, missione derby

Milan, missione derby

01:32
Maldini, nuova sfida

Maldini, nuova sfida

I più visti di Calcio

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Luciano Spalletti
18:42
Spalletti, la prima risposta a Conte arriva su Instagram. Poi: "Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions"
18:09
Serie B, giudice sportivo: un turno di stop per otto giocatori
17:53
Europa League, la trasferta dei tifosi del Paok si trasforma in tragedia: sette morti in un incidente
17:15
Bologna, Fenucci: "Momento difficile, ma possiamo risalire"
16:31
Champions League, Atalanta: Bellanova torna in gruppo