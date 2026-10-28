De Rossi: "Prestazione completa, partita di cuore e di spirito"

"E' stata una prestazione completa, abbiamo tenuto botta un po' meglio delle ultime partite. Il coefficiente di difficoltà era abbastanza alto, però è stata una partita bella, di cuore e di spirito, anche con qualche bella giocata. Sono veramente molto contento". Lo ha detto il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ai microfoni di Dazn dopo il successo casalingo contro la Juventus. "Il pensiero di aver battuto Spalletti? Io ho iniziato a pensare di fare questo lavoro molto presto, già a 25-26 anni lo immaginavo, questo è un gioco di squadra io non batto nessuno però sfido questi mostri sacri, da Spalletti a Gasperini - ha aggiunto - Sono quelli che ammiro, che spio, a cui cerco di rubare qualcosa. Penso che sia quando vinco sia quando perdo ho meno responsabilità di quelle che mi date, però la differenza soprattutto stasera l'hanno fatta i giocatori".