Spalletti continua a disperarsi dopo l'addio alla Nazionale: "L'esonero mi toglie il sonno, mi condiziona la vita"

Nonostante le cose non siano andate come sperava, Spalletti continua a difendere a spada tratta i suoi ragazzi, respingendo le critiche di chi afferma che in Italia non vi sono più grandi talenti e che tutto ciò spiegherebbe le difficoltà incontrate dalla Nazionale negli ultimi anni a fronte di un Europeo vinto nel 2021 e di due mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali. "No, l’ho detto anche a loro: non vi fate fregare da chi dice che siete scarsi: siete di alto livello. Anche se è finita così e la responsabilità è solo mia, non mi priverei mai di Bastoni, Barella, Dimarco: del mio gruppo storico, insomma. Dopo l’Europeo eravamo tornati a fare le cose giuste, ho pensato che avessimo trovato la via. Ma, come succede a volte nelle nostre campagne, tu scavi il solco per l’acqua, ma quella prende una strada sua. E scava, e scava e alla fine si crea una voragine".