Spal, Di Biagio scelto per sostituire Semplici

Un'altra panchina di Serie A è "saltata", quella della Spal: dopo il ko contro il Sassuolo, terza sconfitta di fila in campionato dopo quelle arrivate con Lazio e Bologna, Leonardo Semplici è stato infatti esonerato, manca solo il comunicato del club per ufficializzare la notizia. Il sostituto scelto è Gigi Di Biagio (scartata l'ipotesi Gianni De Biasi): l'ex ct dell'Under 21 è atteso in serata a Ferrara per firmare il contratto e per essere poi alla guida della squadra alla ripresa degli allenamenti.