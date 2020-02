Serie A: Spal-Sassuolo 1-2, Boga al 90' decide il derby dell'Emilia

SPAL-SASSUOLO 1-2

di

ANDREA GHISLANDI

Nel lunch-match della 23a giornata di Serie A, il Sassuolo batte 2-1 la Spal in rimonta e per i padroni di casa la corsa salvezza si fa sempre più complicata. Gli estensi sbloccano il match al 24' con un colpo di testa di Bonifazi, bravo ad approfittare di una brutta uscita di Consigli. Il pari dei neroverdi al 65', con Caputo che realizza il rigore assegnato per un fallo ingenuo di Tomovic su Boga, che decide il derby al 90'.

LE PAGELLE

Bonifazi 7 - Dopo le prove insufficienti con Bologna e Lazio, si toglie la ruggine di dosso e torna il difensore che da queste parti hanno tanto ammirato. Bravo ad approfittare dell'errore di Consigli.

Strefezza 5 - Gara di sofferenza dalle parte di Boga e Kyriakopoulos, culminata con il peccato mortale al 90' quando si perde Boga che gli passa alle spalle.

Tomovic 4 - Sulla sua valutazione pesa come un macigno l'ingenuità con cui atterra Boga e regala il rigore al Sassuolo: un fallo assolutamente inutile dopo che l'attaccante del Sassuolo aveva solo crossato a centro area.

Boga 7 - Gioca a sprazzi e con tante pause, ma quando parte in velocità fa paura. Si procura il rigore del pareggio e poi realizza di testa il gol-vittoria al 90'.

Berardi 6,5 - Non è troppo pericoloso in zona tiro, ma gioca al servizio dei compagni. Splendida la pennellata sulla testa di Boga.

Consigli 6 - Regala il gol a Bonifazi con un'uscita sciagurata, si riscatta con le parate su Di Francesco, Reca e Murgia (con l'aiuto del palo).

IL TABELLINO

SPAL-SASSUOLO 1-2

Spal (3-5-2): Berisha 6; Tomovic 4, Vicari 6, Bonifazi 7; Strefezza 5, Castro 5,5 (15' st Valoti 6), Missiroli 6, Dabo 6 (42' Murgia 6), Reca 5,5; Petagna 6, Di Francesco 5,5 (40' st Valdifiori sv). A disp.: Letica, Thiam, Salamon, Zukanovic, Cionek, Tunjov, Felipe, Floccari, Fares. All.: Semplici 5,5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Romagna 6, Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Locatelli 6, Obiang 6; Berardi 6,5, Traorè 5 (1' st Defrel 5,5), Boga 7; Caputo 6 (47' st Magnani sv). A disp.: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Peluso, Muldur, Raspadori, Haraslin, Bourabia. All.: De Zerbi 6,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 24' Bonifazi (SP), 20' st rig. Caputo (SA), 45' st Boga (SA)

Ammoniti: Dabo (SP), Obiang (SA), Locatelli (SA), Kyriakopoulos (SA), Strefezza (SP), Consigli (SA)

Espulsi: -

Note: -