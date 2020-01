Coppa Italia, Semplici avvisa il Milan: "Daremo tutto per passare il turno"

"Sarà una Spal che dovrà fare una bella prestazione, voglio vedere una squadra che giochi con personalità come abbiamo fatto a Firenze". Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha presentato la partita di Coppa Italia contro il Milan. "La squadra scenderà in campo cercando di dare tutto per provare a passare il turno, sarebbe qualcosa di eccezionale", ha aggiunto il tecnico. "Affrontiamo una squadra di grande valore, ma abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. Non so se Ibra ci sarà, ma con lui il Milan si è rilanciato", ha continuato Semplici. "Di Francesco partirà dalla panchina, ma sarà utile a partita in corso", ha aggiunto l'allenatore della Spal.