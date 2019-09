"E' una vittoria straordinaria di cui avevamo urgentemente bisogno. Siamo contenti e siamo convinti di poter arrivare al nostro obiettivo". Lo ha detto il tecnico della Spal Leonardo Semplici ai microfoni di Radio 1 Rai dopo il successo ottenuto in rimonta sulla Lazio per 2-1: "Abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più forti del campionato, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà e sono passati meritatamente in vantaggio, nel secondo tempo abbiamo riordinato le idee e cambiato modulo. Abbiamo sofferto e siamo ripartiti bene, siamo stati bravi a pareggiare e poi addirittura a vincere. Sarà una annata difficile e combattuta, ma credo che questi ragazzi abbiano i mezzi per poter dire la loro ed arrivare alla salvezza".