SPAL, SEMPLICI: "SCOSSA ARRIVATA DOPO IL GOL ANNULLATO"

20/01/2019

"Nella prima mezzora non siamo partiti nella maniera giusta, non riuscivamo a essere aggressivi. Il Bologna ci ha messo in difficoltà ed è andato meritatamente in vantaggio. Poi abbiamo reagito e creato diverse opportunità. Il gol annullato ci ha dato la scossa e abbiamo fatto la partita e meritato il pareggio. Potevamo anche meritare la vittoria". Lo ha detto il tecnico della Spal Leonardo Semplici ai microfoni di Radio 1 Rai commentando il pareggio interno con il Bologna (1-1). "Dispiace perché la vittoria manca da un po' ma questo ci deve dare fiducia, sappiamo che il percorso è lungo ma abbiamo i mezzi per arrivare al nostro obiettivo - ha aggiunto - La squadra ha sempre dimostrato di poter stare in campo con la giusta mentalità, bisogna cercare di averla per 90 minuti senza concedere agli avversari, seppur bravi, certe opportunità".