Spagna: Yamal e Pedro Porro sono un binomio perfetto, Oyarzabal è un cecchino quasi infallibile

Si noterebbe anche se avesse i capelli a spazzola, figuriamoci con quello spazzolone che ha in testa. Si noterebbe perché va su e giù per la fascia con una continuità impressionante. Segna un gol che viene annullato per fallo sul portiere, poi con un'altra incursione mette in mezzo il pallone rasoterra da cui nasce l'1-0 di Oyarzabal. Quasi copia e incolla poco prima del 90', cross basso e piatto dello stesso Oyarzabal per il 3-0.