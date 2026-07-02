Mondiali, Spagna straripante: cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi

LA PARTITA

Il SoFi Stadium di Inglewood fa da sfondo al sedicesimo di finale tra Spagna e Austria, match che vede gli iberici provare a rendersi immediatamente pericolosi sia con Yamal che con Laporte. Al 28’ è invece Posch a salvare su Dani Olmo, autore di una giocata fantasmagorica a centro area: il difensore del Como spedisce la palla in calcio d’angolo, dal quale nasce il gol di Cucurella. Il nuovo terzino del Real Madrid va infatti a segno dopo una mischia nell’area piccola, ma la rete spagnola viene annullata dall’arbitro per un fallo di Cubarsi su Schlager. Proprio l’estremo difensore austriaco nega poi la gioia del gol sia a Yamal che a Oyarzabal, ma è costretto a cedere al 37’: a siglare l’1-0 è il solito Oyarzabal, il quale deve solo girare in rete col mancino l’assist di Cucurella. Nel recupero del primo tempo, Baena colpisce invece la traversa direttamente su calcio di punizione, con Yamal a divorarsi il raddoppio a pochi passi da Schlager.