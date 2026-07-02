Mondiali, Spagna straripante: cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi

La Spagna batte 3-0 l’Austria al SoFi Stadium di Inglewood e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Le Furie Rosse superano i sedicesimi grazie alla doppietta di Oyarzabal (37’ e 89’) e alla rete di Pedro Porro (66’), mentre Cucurella si vede annullare un gol per un fallo di Cubarsi su Schlager (29’). Il prossimo avversario per i Campioni d’Europa in carica uscirà dall’affascinante sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia di Luka Modric.
LA PARTITA
Il SoFi Stadium di Inglewood fa da sfondo al sedicesimo di finale tra Spagna e Austria, match che vede gli iberici provare a rendersi immediatamente pericolosi sia con Yamal che con Laporte. Al 28’ è invece Posch a salvare su Dani Olmo, autore di una giocata fantasmagorica a centro area: il difensore del Como spedisce la palla in calcio d’angolo, dal quale nasce il gol di Cucurella. Il nuovo terzino del Real Madrid va infatti a segno dopo una mischia nell’area piccola, ma la rete spagnola viene annullata dall’arbitro per un fallo di Cubarsi su Schlager. Proprio l’estremo difensore austriaco nega poi la gioia del gol sia a Yamal che a Oyarzabal, ma è costretto a cedere al 37’: a siglare l’1-0 è il solito Oyarzabal, il quale deve solo girare in rete col mancino l’assist di Cucurella. Nel recupero del primo tempo, Baena colpisce invece la traversa direttamente su calcio di punizione, con Yamal a divorarsi il raddoppio a pochi passi da Schlager.
Nella ripresa, Unai Simon entra quindi nella storia della Nazionale spagnola, stabilendo un nuovo record di imbattibilità tra i pali ai Mondiali: superato il vecchio primato di 476 minuti appartenente a una leggenda come Iker Casillas. Rodri spaventa poi Schlager dalla distanza, prima del 2-0 di Pedro Porro al 66’: il terzino del Tottenham incorna in rete l’assist di Baena, al termine di un’azione insistita della Roja. Gli austriaci provano allora ad affacciarsi in avanti con Kalajdzic, Chukwuemeka e Posch, ma la differenza qualitativa in campo è netta: Alaba è costretto a respingere sulla linea di porta il tiro di Yamal. Le Furie Rosse, però, il tris lo vogliono a tutti i costi e lo trovano all’89’: altro assist di Cucurella e altro gol di Oyarzabal, mentre Unai Simon supera pure il record di Walter Zenga (517 minuti), diventando il portiere con più minuti di imbattibilità in una Coppa del Mondo. Il triplice fischio ufficializza dunque il 3-0 finale, risultato che consente alla Spagna di staccare il pass per gli ottavi, dove affronterà la vincente di Portogallo-Croazia. Termina, invece, ai sedicesimi il cammino dell’Austria di Ralf Rangnick.