Spagna, Rafa Mir imputato per violenza sessuale

Il calciatore spagnolo Rafa Mir, attualmente all'Elche, è stato imputato in Spagna per un reato di violenza sessuale per fatti avvenuti l'1 settembre 2024 nella sua abitazione quando era giocatore del Valencia. L'attaccante è stato trattenuto in cella prima di essere trasferito al Tribunale di Istruzione 8 di Lliria, dove è stato rilasciato con misure cautelari, riferiscono i media iberici. Mir dovrà testimoniare lunedì prossimo perché, secondo il giudice istruttore di Llíria, "esistono indizi e non semplici sospetti di due episodi di violenza sessuale" da parte del giocatore "nei confronti della giovane denunciante di 21 anni". Al calciatore è stato ritirato il passaporto e gli è stato imposto un ordine di allontanamento di 500 metri dalla denunciante e il divieto di contattarla. Insieme a Mir risulta imputato anche il calciatore Pablo Jara per aggressione sessuale e un reato minore di lesioni nei confronti di una seconda ragazza, presente a casa di Rafa Mir, riferisce Rtve.