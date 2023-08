Spagna, polemiche per il bacio sul palco ai Mondiali: "Idioti ovunque"

Prima vittoria ai Mondiali femminili per la Spagna e subito polemiche. A far scalpore, in occasione della premiazione, è stato il bacio che si sono scambiati il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, e la giocatrice Jenni Hermoso, autrice del gol vittoria delle Furie Rosse. Sul bacio della 'discordia' è intervenuto lo stesso Rubiales che non ha affatto abbassato i toni: "Ci sono idioti ovunque, quando due persone hanno una dimostrazione d'affetto insignificante, non possiamo prestare attenzione agli idioti e agli stupidi - ha tuonato il dirigente Radio Marca -. Siamo campioni, godiamoci le cose belle. Non c'era malignità".