SPAGNA, MORATA CEDE IL RIGORE A PEDRI E RINVIA IL RECORD

Alvaro Morata conferma di aver un gran cuore tanto da mettere da parte le proprie aspettative a favore dei compagni di squadra. La conferma arriva nella sfida di Nations League con la Svizzera in cui ha ceduto un rigore al connazionale Pedri mancando così l'aggancio a Fernando Torres nella classifica dei cannonieri spagnoli di tutti i tempi: "Morata ha avuto un grande gesto da capitano, un gesto molto bello - ha spiegato il commissario tecnico Luis De La Fuente -. Aveva l’occasione di segnare il rigore e pareggiare Torres come terzo miglior marcatore di sempre con la Spagna, ma ha preferito cederlo a Pedri, che giocava in casa”.