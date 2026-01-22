Spagna: Liga, 1' di silenzio sui campi per vittime incidenti ferroviari

La Liga spagnola osserverà un minuto di silenzio prima delle partite di questo fine settimana in memoria delle vittime dei due incidenti ferroviari mortali avvenuti in Spagna la scorsa settimana. Almeno 43 persone sono morte domenica scorsa nel sud del paese quando un treno ad alta velocità ha scavalcato i binari, provocando il deragliamento di un secondo treno che transitava nella direzione opposta. Martedì si è verificato un altro incidente, quando un treno pendolare fuori Barcellona ha colpito un muro di contenimento che è crollato, uccidendo una persona. Il padre del giocatore del Getafe, David Cordón, è tra le vittime del primo incidente, ha comunicato il club madrileno. Il Getafe giocherà contro il Girona lunedì. Cordón non è disponibile per infortunio.