Spagna, caos Federcalcio: "Nuove elezioni se presidente Louzan condannato"

La ministra dello Sport e portavoce dell'esecutivo spagnolo, Pilar Alegria, ha affermato che "saranno indette elezioni" per la Federcalcio spagnola se verrà confermata la condanna per prevaricazione dell'attuale presidente Rafael Louzan. "Aspetteremo l'udienza che si terrà il 5 febbraio e, se la condanna a sette anni per prevaricazione verrà ratificata, agiremo in conformità con la legge sullo sport e dovremo indire nuovamente le elezioni per la Federazione", ha detto Alegria in un'intervista rilasciata alla radio Cadena Ser. Rafael Louzan è stato eletto presidente della Rfef il 16 dicembre per il periodo tra il 2024 e 2028. Mercoledì prossimo la Corte Suprema dovrà decidere se ratificare la condanna di Louzan per prevaricazione riguardante la concessione di un sussidio di quasi 87.000 euro per ristrutturare lo stadio Moraña quando era presidente del Consiglio Provinciale di Pontevedra per il Partito Popolare.