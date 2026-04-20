Sopravvissuto a Crans-Montana, Dos Santos firma con il Metz: "Mi ha insegnato a non mollare mai"

Tahirys Dos Santos (19 anni), gravemente ustionato nell'incendio di Crans-Montana che il primo gennaio ha causato 41 morti e 115 feriti, ha firmato il suo primo contratto da professionista, un accordo annuale, con il Metz, ha annunciato il club della Mosella. Prodotto del settore giovanile del club e capitano della squadra riserve in National 3 all'inizio della stagione, si allenava occasionalmente con la prima squadra ed era stato convocato il 20 dicembre per una partita di Coppa di Francia a Biesheim. Si trovava al bar Le Constellation di Crans-Montana, dove è scoppiato il micidiale incendio. Dopo aver riportato ustioni sul 30% del corpo mentre cercava di soccorrere la sua compagna, il franco-capoverdiano è tornato nella squadra riserve due settimane fa e ha esordito sabato scorso. "Sono molto felice e orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con la squadra per cui ho sempre tifato fin da bambino", ha commentato il terzino sinistro in un comunicato stampa del Metz. "È il coronamento di tanti anni di duro lavoro, sacrifici e determinazione per realizzare il mio sogno d'infanzia", ha continuato. "Questo momento ha un significato ancora più speciale dopo i difficili mesi trascorsi in ospedale. Questa esperienza mi ha reso più forte e mi ha insegnato a non mollare mai. (...) Infine, voglio mandare tutto il mio sostegno a tutti coloro che stanno ancora lottando. Non perdete mai la speranza".