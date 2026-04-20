Scontri in Superclásico paraguaiano, 11 agenti feriti e 31 tifosi arrestati

20 Apr 2026 - 19:25

Il Superclásico paraguaiano tra Olimpia e Cerro Porteño si è concluso nel caos e nella violenza ed è stato sospeso dopo gli scontri tra tifosi delle due squadre sugli spalti ad Asunción, che hanno provocato feriti tra sostenitori e agenti di polizia. L'arbitro Juan Gabriel Benítez ha interrotto la partita dopo 29 minuti allo stadio Defensores del Chaco domenica sera. Ci sono stati scontri in una tribuna, seguiti dall'invasione di campo da parte di centinaia di tifosi, mentre la polizia sparava proiettili di gomma e gas lacrimogeni. La polizia ha dichiarato che 11 agenti sono rimasti feriti e 31 tifosi sono stati arrestati. Il comandante di polizia César Silguero ha affermato che la violenza è iniziata fuori dallo stadio quando i tifosi del Cerro Porteño, squadra ospite, hanno tentato di entrare senza biglietto.

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