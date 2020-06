Solo un precedente in finale tra Napoli e Juventus. E hanno vinto gli azzurri

LE STATISTICHE

Undici incontri tra Napoli e Juventus in Coppa Italia: 5 vittorie bianconere contro 4 degli azzurri e 2 pareggi. Nell'unica finale in cui si sono trovate di fronte le due squadre, però, il successo è andato alla squadra allora guidata da Mazzarri nella finale del 2012. Un precedente poco benaugurante per Sarri che però, in caso di vittoria dei suoi, diventerebbe il secondo allenatore italiano più anziano a vincere la Coppa Italia: più giovane solo di Nereo Rocco nel 1977.

La Juventus ha raggiunto il traguardo delle 19 finali di Coppa Italia, staccando la Roma, ferma a quota 16 in questa classifica. e ha perso solo una delle ultime 12 partite della competizione, contro l’Atalanta, nel gennaio 2019.

Il Napoli è la squadra che ha incassato meno reti in media (0.25) in questa Coppa Italia: una in quattro partite mentre la Juventus è la squadra che si è giocata più finali ai tempi supplementari: ben 6 (sulle 19 complessive). L’unica persa nel parziale è quella poi decisa ai rigori contro il Milan nel luglio 1973.

Considerando solo le Coppe, il Napoli è imbattuto da 11 partite. L’ultima volta che ha infilato una serie più lunga di match senza sconfitta, nelle competizioni extra campionato, è stata nel gennaio 1989, con Ottavio Bianchi in panchina (13, tra Coppa Italia e Coppa Uefa).

Il 72% dei gol segnati dal Napoli nelle finali di Coppa Italia è arrivato nei secondi tempi: 13 sui 18 complessivi, compreso l’ultimo siglato al 90’ da Mertens, contro la Fiorentina nel 2014. E, a proposito dell'attaccante belga, "Ciro" ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle sue ultime tre presenze interne in tutte le competizioni.