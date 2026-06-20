MONDIALI 2026

Solo Gyokeres ed Elanga provano a salvare la Svezia, serata da incubo per Hien e per gli altri difensori

L'unico interrogativo è: l'attaccante del Newcastle non poteva essere utilizzato prima per sfruttare la sua velocità? 

di Enzo Palladini
20 Giu 2026 - 21:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Perdere contro questa Olanda ci sta, è nella logica delle cose. Perdere in maniera così netta è un po’ eccessivo, soprattutto se si vanno ad analizzare alcune fasi della partita. La vera Svezia non è forse quella che ha travolto la Tunisia nella gara d’esordio ma non è nemmeno questa che si è fatta strapazzare dall’Olanda. La vera identità probabilmente si scoprirà solo nella partita decisiva per la qualificazione contro il Giappone.

In una squadra che punta molto sul collettivo e sull’umiltà, Viktor Gyokeres è sicuramente il giocatore – l’unico - che può fare la differenza. In qualche modo ci prova anche a forzare i lucchetti della difesa olandese. Ci mette tutto l’impegno che può, lavora ai fianchi gli avversari, prova a distribuire qualche palla-gol che non va a buon fine. Ma è allo scadere del primo tempo che va davvero vicino al gol, con una punizione dal limite calciata davvero molto bene e parata dal portiere olandese. Gioca quasi da solo contro tutti e deve essere una sensazione parecchio pesante da portare sulle spalle.

Guardando lo scatto di Anthony Elanga, che lascia sul posto i forti difensori centrali dell’Olanda, viene subito da pensare: perché non l’hanno utilizzato prima? Purtroppo per la Svezia era il gol dell’1-4 (poi diventerà 1-5), ma l’impressione è che un giocatore come lui poteva essere molto utile da subito con la sua velocità e la sua sfrontatezza. Un’iniezione di caffeina proveniente da Newcastle per una squadra che sembrava addormentata, una botta di vita per limitare i danni anche a livello di differenza reti nel girone.

Quando gioca nell’Atalanta, Isak Hien è una specie di angelo vendicatore, una barriera insuperabile per quasi tutti gli attaccanti avversari. In questa sfida contro l’Olanda è stato chiamato a dirigere una difesa che fa acqua da tutte le parti, che viene brutalizzata sia centralmente sia esternamente. Un incubo per lui e per tutta la squadra, ma in particolare per i difensori, che dovranno lavorare con molto impegno per evitare il ripetersi di questo disastro.

Leggi anche

Olanda show, cinquina alla Svezia con la coppia Brobbey-Gakpo: Koeman ipoteca i sedicesimi

olanda
svezia
mondiali 2026

Ultimi video

01:51
DICH BOLMARO OLIMPIA DICH

Bolmaro: "Pronto a fare sempre di più per Milano, anche in Eurolega"

01:12
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho in Italia!

01:37
La ripartenza del Milan

La ripartenza del Milan

02:01
Ecco l'Ital-Inter

Ecco l'Ital-Inter

00:36
Montella difende i suoi

Montella difende i suoi

00:31
Il sorriso di Ancelotti

Il sorriso di Ancelotti

02:16
Nel cuore della torcida

Nel cuore della torcida

01:46
CLIP TARE SU ALLEGRI PER SITO 20/6 SRV

Tare: "Allegri è un top, scelta saggia del Napoli"

01:32
CLIP TARE SU MILAN E LEAO PER SITO 20/6 SRV

Tare: "Al Milan auguro progetto serio. Leao? Ciclo chiuso"

00:36
CLIP TARE SU MANCINI PER SITO 20/6 SRV

Tare promuove la scelta Mancini per l'Italia: "L'uomo giusto per ripartire"

00:45
CLIP FESTA A RIO PER LA VITTORIA DEL BRASILE PER SITO 20/6 SRV

La grande festa di Rio dopo la vittoria del Brasile

01:15
DICH LIVERANI 2 SULLA FIORENTINA DICH

Liverani parla da ex viola: "La Fiorentina deve tornare tra le prime sette/otto in Italia"

02:02
DICH LIVERANI 1 SULLA LAZIO DICH

Liverani: "Gattuso con la Lazio in cerca di rivalsa"

03:01
DICH RICCI OLIMPIA DICH

Pippo Ricci: "Poeta ci ha dato tanta tranquillità. È un amico"

03:03
DICH PEPPE POETA OLIMPIA DICH

Poeta: "Non sono un predestinato. La missione è portare avanti lo stile di Armani"

01:51
DICH BOLMARO OLIMPIA DICH

Bolmaro: "Pronto a fare sempre di più per Milano, anche in Eurolega"

I più visti di Calcio

"Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale": il mondo del calcio piange Igor Protti

CLIP PROTTI PRESSING 1996 19/06 SRV

Protti da brividi: quella notte da sogno a Pressing con Vianello

Noemi Protti e il toccante messaggio per il padre: "Il tuo 90° minuto era portarmi all'altare e ci sei riuscito"

MCH VIKING RACE PARLAMENTO MCH

Febbre Mondiale in Norvegia: in Parlamento i deputati eseguono il "viking row"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

SRV PERSONAGGIO PROTTI SRV

Addio a Igor Protti, l'eroe di due città

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:37
Milan, Cardinale pronto ad aumentare la presenza in Italia: lunedì sarà a Roma per l'assemblea Figc
13:41
Cile, malore in conferenza stampa per Fernando Gago: operato al cuore, sta bene
22:59
Cristiano Lucarelli saluta l'amico fraterno Igor Protti: "Mi manchi già, riposa in pace fratello"
19:43
Genoa: l'8 agosto il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna
17:52
Protti: Allegri alla sala del commiato per l'ultimo saluto