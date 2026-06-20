Solo Gyokeres ed Elanga provano a salvare la Svezia, serata da incubo per Hien e per gli altri difensori

Perdere contro questa Olanda ci sta, è nella logica delle cose. Perdere in maniera così netta è un po’ eccessivo, soprattutto se si vanno ad analizzare alcune fasi della partita. La vera Svezia non è forse quella che ha travolto la Tunisia nella gara d’esordio ma non è nemmeno questa che si è fatta strapazzare dall’Olanda. La vera identità probabilmente si scoprirà solo nella partita decisiva per la qualificazione contro il Giappone.