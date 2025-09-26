Nazionale femminile, il 28 ottobre a Parma amichevole col Brasile

Sarà Parma a ospitare l'ultima gara casalinga dello straordinario 2025 della Nazionale Femminile. Martedì 28 ottobre lo stadio 'Ennio Tardini' farà da cornice all'amichevole con il Brasile (calcio d'inizio alle 18.15), che si disputerà a quattro giorni di distanza dal match con il Giappone in programma al 'Sinigaglia' di Como (18.15). I test con l'ottava e la settima forza del Ranking Fifa - la squadra di Soncin è dodicesima - precederanno la tournée negli Stati Uniti, dove venerdì 28 novembre a Orlando e lunedì 1° dicembre a Fort Lauderdale le Azzurre affronteranno la selezione più titolata al mondo, che occupa il secondo posto della classifica mondiale alle spalle della Spagna. Per l'Italia si tratterà della quarta partita nella città emiliana, che aveva già ospitato la Nazionale nella gara di qualificazione al Mondiale vinta 7-0 con la Lituania nell'aprile 2022 e nei due appuntamenti di Nations League con Svizzera e Spagna, disputati nel dicembre 2023 e nel maggio di quest'anno. Le Azzurre si apprestano dunque a sfidare per l'ottava volta le sudamericane, che poco meno di due mesi fa hanno alzato al cielo la loro nona Coppa America, titoli che si aggiungono ai tre argenti olimpici. Le Canarinhas non hanno ancora mai perso con l'Italia, battuta in sette degli otto confronti, compreso il più recente andato in scena tre anni fa a Genova davanti a oltre 6mila spettatori.