Bari, parla Caserta: "Con la Samp bisogna fare punti"

"Ora bisogna fare punti, a prescindere dalla bellezza o meno della partita. Dobbiamo essere più cattivi e leggere meglio i momenti della gara. Dobbiamo essere più bravi nei duelli: la differenza nel calcio la fanno le sfide tra giocatori": così il tecnico del Bari, Fabio Caserta, ha presentato la gara di domani sera al San Nicola contro la Samp, snodo importante della stagione dopo le difficoltà riscontrate contro il Palermo. "Il Bari finora ha affrontato le partite con lo spirito giusto, mai sopravvalutando gli avversari e sottovalutando il nostro valore. Tutte le gare sono difficili, a Modena e a Palermo nel secondo tempo abbiamo fatto un passo indietro", ha aggiunto facendo il bilancio di questo avvio di stagione. "Gytkjær è stato fuori un mese, altri che sono arrivati con una preparazione non ottimale. Tutto questo non costituisce un alibi: abbiamo una orsa ampia e dobbiamo subito arrivare ad una ottima condizione fisica e mentale", ha concluso spiegando che tutti i giocatori sono disponibili per la sfida con i doriani.