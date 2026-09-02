Simonelli: "Serie A avvincente, mi piace molto il nuovo metro arbitrale"

02 Set 2026 - 20:36
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"A me sembra una stagione molto avvincente, che promette molto bene. Le prime della scorsa stagione si stanno tutte confermando, alcune stanno dando anche oltre quelle che erano le legittime aspettative e credo che sarà un campionato molto avvincente fino in fondo, io vedo almeno tre squadre che si possono giocare la vetta. Quali sono? Non lo dico, ma tanto le sapete voi meglio di me". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine del Gran Galà del calcio Aic alla Scala di Milano. Sul nuovo metro arbitrale, Simonelli ha aggiunto: "Devo dire, io l'ho detto anche a Orsato e Messina, a me piace molto questo modo di arbitrare, meno interruzioni, un gioco più veloce, più spettacolare. Avete visto quanti minuti abbiamo recuperato di gioco, comunque la gente si diverte di più a vedere una partita così. E' chiaro che con un gioco veloce, con meno interruzioni, potrebbe anche esserci qualche errore, però l'errore come ho sempre detto fa parte del gioco. Sbagliano gli attaccanti, sbagliano i portieri, qualche volta sbagliano gli allenatori, possono anche sbagliare gli arbitri, credo che sia più che legittimo",

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