Coppa Italia, Pisacane sulla sfida col Verona: "Sarà partita vera, Nzola aggiunge forza"

Borrelli sta svolgendo un programma individuale dopo l'infortunio con l'Inter. Kevin Carlos ha avuto un permesso, è in Spagna per motivi familiari. Il neo acquisto Sugawara non ci sarà: è in attesa di ricevere il visto. Prima convocazione per i neo rossoblù Gagliardini e Massolin. In lista anche l'attaccante dell'Under 20 Alessandro Sugamele. "Mi aspetto una partita vera, intensa contro una squadra organizzata e aggressiva - ha detto l'allenatore del Cagliari -. La Coppa Italia non concede possibilità di recuperare: dobbiamo entrare in campo con attenzione, fame e la volontà di imporre la nostra identità. Giochiamo in casa e vogliamo meritare il passaggio del turno, attraverso la prestazione".