Coppa Italia, Pisacane sulla sfida col Verona: "Sarà partita vera, Nzola aggiunge forza"

02 Set 2026 - 20:08
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Cagliari e Verona domani in campo alla Unipol Domus (ore 21) per guadagnarsi il viaggio all'Olimpico agli ottavi di Coppa Italia contro la Roma. Per l'allenatore dei sardi, Fabio Pisacane, sarà un'occasione per vedere all'opera chi ha giocato di meno e nuovi arrivati. Turnover sicuro, ma anche nuovi schemi. Sino a questo momento il tecnico rossoblù ha puntato sugli stessi uomini, con formazioni iniziali identiche nelle prime due gare di campionato, e sullo stesso modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Radunovic. Mina è quasi recuperato ma non sarà della gara. 

Borrelli sta svolgendo un programma individuale dopo l'infortunio con l'Inter. Kevin Carlos ha avuto un permesso, è in Spagna per motivi familiari. Il neo acquisto Sugawara non ci sarà: è in attesa di ricevere il visto. Prima convocazione per i neo rossoblù Gagliardini e Massolin. In lista anche l'attaccante dell'Under 20 Alessandro Sugamele. "Mi aspetto una partita vera, intensa contro una squadra organizzata e aggressiva - ha detto l'allenatore del Cagliari -. La Coppa Italia non concede possibilità di recuperare: dobbiamo entrare in campo con attenzione, fame e la volontà di imporre la nostra identità. Giochiamo in casa e vogliamo meritare il passaggio del turno, attraverso la prestazione".

Cagliari contro l'ex Zappa, ceduto proprio pochi giorni fa all'Hellas. "Ritrovare Gabriele farà piacere - ha detto Pisacane - eravamo rimasti che ci saremmo rivisti dopo pochi giorni, ha rappresentato il Cagliari per tanti anni e qui ha lasciato un segno". Pisacane si è detto soddisfatto del mercato, anche del sostituto di Zappa, il giapponese Sugawara, quattro presenze in nazionale ai Mondiali. "Ci offre qualità, corsa ed esperienza sulla fascia". Trattative terminate con l'acquisto all'ultimo minuto di Nzola: "Aggiunge forza, profondità e presenza offensiva". 

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