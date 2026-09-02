Inter, Marotta: "Ausilio professionista esemplare, separazione consesuale e amichevole"

"È stata una giornata che ha sigillato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega. Quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale e amichevole". Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta, a margine del Gran Galà del Calcio Aic alla Scala di Milano, a proposito della separazione con il ds Piero Ausilio. "L'augurio direi che faccia una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter che ha regalato tanti successi".