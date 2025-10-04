Simonelli: "Nazionale? Spero futuri campioni nascano da strada"

"Ci auguriamo che i futuri campioni nascano dai campi di periferia, dalla strada. Con il ministro Abodi abbiamo discusso più volte di come, anche per la Nazionale e per il calcio italiano, sia sempre più importante avere ragazzi che diventino eccellenza e che possano rappresentare l'Italia come un simbolo di eccellenza nel mondo. In questo momento siamo un po' scarsi da questo punto di vista, ma sono convinto che riusciremo a fare grandi cose in futuro". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, all'80° anniversario della fondazione del Centro Sportivo Italiano, la più antica polisportiva italiana, all'Auditorium Conciliazione a Roma. Poi, "Siamo orgogliosi delle opere di riqualificazione dei campi fatta in molte parti d'Italia. È un piccolo gesto, ma se aumentiamo il numero di campi significa che possono giocare più ragazzi", conclude Simonelli.