Calcio

Simonelli: "Nazionale? Spero futuri campioni nascano da strada"

04 Ott 2025 - 16:51

"Ci auguriamo che i futuri campioni nascano dai campi di periferia, dalla strada. Con il ministro Abodi abbiamo discusso più volte di come, anche per la Nazionale e per il calcio italiano, sia sempre più importante avere ragazzi che diventino eccellenza e che possano rappresentare l'Italia come un simbolo di eccellenza nel mondo. In questo momento siamo un po' scarsi da questo punto di vista, ma sono convinto che riusciremo a fare grandi cose in futuro". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, all'80° anniversario della fondazione del Centro Sportivo Italiano, la più antica polisportiva italiana, all'Auditorium Conciliazione a Roma. Poi, "Siamo orgogliosi delle opere di riqualificazione dei campi fatta in molte parti d'Italia. È un piccolo gesto, ma se aumentiamo il numero di campi significa che possono giocare più ragazzi", conclude Simonelli.

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Artem Dovbyk sbaglia uno dei tre rigori assegnati alla Roma contro il Lille nella sfida di Europa League del 2 ottobre 2025

Da Dobvyk a Martin Palermo: i rigori più assurdi della storia del calcio

18:28
Maurizio Sarri accusa giramenti di testa, al suo posto ha parlato Ianni dopo la gara con il Toro
18:12
Roma, Dybala tra convocati per la trasferta di Firenze
17:45
Marotta: "Nuovo stadio? Sarà un percorso difficile"
Eusebio Di Francesco
17:42
Lecce, Di Francesco esalta Sottil: "Non si rende conto di quanto è forte e determinante"
17:41
Torino, Baroni: "Grande rimpianto ma la squadra è sulla strada giusta"