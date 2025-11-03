Simonelli: "Massima trasparenza su Var"

"L'assemblea in questo contesto ha dato modo a tutti i club di vedere come funziona il Var e anche quali sono le immagini che sono a disposizione. Mi auguro serva a stemperare perché c'è la consapevolezza da parte di tutti che le cose vengono fatte con la massima professionalità". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea a Lissone, dove è presente anche il centro Var. "Poi capiamo tutti che la difficoltà di prendere una decisione davanti al video è sicuramente, anche se sembra paradossale, una difficoltà superiore rispetto a quella di prenderla sul campo. Sul campo l'errore sapete può essere tollerato, davanti al video l'errore non è accettato - ha proseguito -. A mio modo di vedere come è impostata la sala Var è all'avanguardia rispetto agli altri Paesi. C'è la massima trasparenza, poi è chiaro che l'errore è sempre possibile e la tecnologia serve per diminuire il tasso di errore. Credo che il vero tema siano più i protocolli del Var piuttosto che le decisioni ma quello non dipende da noi", ha concluso.