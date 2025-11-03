Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Simonelli: "Massima trasparenza su Var"

03 Nov 2025 - 23:18

"L'assemblea in questo contesto ha dato modo a tutti i club di vedere come funziona il Var e anche quali sono le immagini che sono a disposizione. Mi auguro serva a stemperare perché c'è la consapevolezza da parte di tutti che le cose vengono fatte con la massima professionalità". Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea a Lissone, dove è presente anche il centro Var. "Poi capiamo tutti che la difficoltà di prendere una decisione davanti al video è sicuramente, anche se sembra paradossale, una difficoltà superiore rispetto a quella di prenderla sul campo. Sul campo l'errore sapete può essere tollerato, davanti al video l'errore non è accettato - ha proseguito -. A mio modo di vedere come è impostata la sala Var è all'avanguardia rispetto agli altri Paesi. C'è la massima trasparenza, poi è chiaro che l'errore è sempre possibile e la tecnologia serve per diminuire il tasso di errore. Credo che il vero tema siano più i protocolli del Var piuttosto che le decisioni ma quello non dipende da noi", ha concluso. 

Ultimi video

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: gli highlights

Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

02:09
SRV RULLO JUVENTUS PARLA DI GREGORIO

Juve, porta blindata: la nuova missione di Di Gregorio

03:05
SRV RULLO AMMUCCHIATA E VELENI SCUDETTO 3/11 (MUSICATO)

Scudetto, una corsa mai vista con polemiche di fuoco

01:59
SRV RULLO FIORENTINA LE ULTIME SU PIOLI 3/11 SRV

Fiorentina nella bufera: ecco cosa succederà

02:01
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA SPORTING LISBONA 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Juve, nuovo esordio per Spalletti: ecco la Champions

02:18
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA EINTRACHT FRANCOFORTE 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Napoli, c'è la Champions e Conte si sfoga: "Lassù diamo fastidio"

01:25
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Scudetto? Vi spiego meglio"

01:01
DICH DI GREGORIO SU SPALLETTI E VOGLIA DI VINCERE PER SITO 3/11 DICH

Di Gregorio: "Con Spalletti per vincere"

01:04
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

01:19
DICH SPALLETTI SU RUOLO YILDIZ 3/11 DICH

Spalletti: "Ecco il ruolo di Yildiz"

00:54
DICH SPALLETTI SU SPORTING PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Sporting fortissimo"

01:54
SRV RULLO MILAN VOLA CON I... REDUCI SCUDETTO 03/11 SRV

Il Milan sogna in grande, grazie ai "reduci" dello scudetto

01:46
SRV RULLO INTER NUMERI CHIVU E CERCASI THURAM 03/11 (MUSICATO) SRV

Inter, i conti tornano: e ora Chivu rilancia Thuram

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:34
Cagliari, Pisacane: "Prestazione che ci sarà buona per il futuro"
23:20
Lazio, Sarri: "Vittoria che dà segnali di crescita"
23:18
Simonelli: "Massima trasparenza su Var"
23:00
Lazio, Isaksen: "Finalmente ho segnato, era importante"
22:57
Lazio, Zaccagni: "Uniti nelle difficoltà, siamo contenti"