Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli non si è sbilanciato sul nodo date e orari della trentottesima e ultima giornata di Campionato. Queste le sue parole a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Non posso dare anticipazioni su quello che deciderà il consiglio. Non è una decisione mia, ma collegiale. l punto di partenza è questo (l'Inter vuole giocare giovedì o venerdi e il Napoli nel fine settimana), starà al Consiglio fare una sintesi".