Post antisemita sui social, Gary Lineker lascia la Bbc

Milano, 19 mag. (LaPresse/Ap) - Ora è ufficiale: l'ex attaccante inglese Gat Lineker lascia il suo ruolo di commentatore sportivo alla Bbc, dopo essere staro coinvolto in una polemica per un post antisemita postato sui suoi social media. E' stato lo stesso Lineker ad annunciarlo. Il 64enne Lineker, il presentatore più pagato della Bbc con circa 1,3 milioni di sterline all'anno, avrebbe dovuto lasciare il programma di punta di calcio 'Match of the Day' alla fine di questa stagione, ma rimanere con la Bbc per seguire altri programmi calcistici, tra cui la Coppa del Mondo maschile del prossimo anno. Tuttavia, lunedì ha annunciato che lascerà la Bbc dopo l'ultima puntata di 'Match of the Day', il prossimo fine settimana, in seguito all polemica per aver condoviso un post del gruppo Palestine Lobby, raffigurante l'immagine di un topo, intitolato: 'Il sionismo spiegato in due minuti'. amr 191321 Mag 2025