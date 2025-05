Né Botman né Mbappè, il calciatore più veloce al mondo gioca in Portogallo

C'è un nuovo fulmine in città. In un'epoca in cui i calciatori, ma più in generale gli sportivi, fanno registrare dati e prestazioni atletiche sempre più al limite, record e primati vengono ritoccati quasi ogni anno. E così è stato stabilito il nuovo primato per picco di velocità raggiunto su un campo da calcio: Gabriel Silva, 23enne attaccante brasiliano del club portoghese Santa Clara, ha registrato la velocità più alta per un giocatore nel corso di una partita ufficiale (40,3 km/h). Il record è stato registrato al 95' della gara contro il Famalicão in Primeira Liga portoghese all'Estádio de S. Miguel. Lo ha rivelato lo stesso club lusitano. Il record è stato confermato dai dati Gps di StatSports.