Inter: Lautaro e Frattesi a parte ma sul campo

L'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano dopo la delusione per il pareggio di San Siro contro la Lazio, che fa felice la capolista Napoli. La squadra è stata divisa in due gruppi: defaticante per chi è sceso in campo. Come riferito da Sky Sport, capitan Lautaro Martinez e Davide Frattesi hanno lavorato a parte ma sul campo: una notizia positiva in vista della trasferta di campionato a Como di venerdì sera nell'ultima giornata di campionato, dove servono i tre punti e sperare in un passo falso degli azzurri, e della finale di Champions del 31 maggio a Monaco contro il Psg.