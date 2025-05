In occasione della partita Napoli-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A in programma venerdì sera alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l'allestimento di tre maxischermi in città. Le piazze scelte sono piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II a Scampia.