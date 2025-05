Napoli-Cagliari: 350.000 tifosi "in coda" per un biglietto

Sale la febbre Scudetto a Napoli ed è partita una vera e propria caccia al biglietto per l'ultimo e decisivo match di campionato con il Cagliari, che si giocherà al "Maradona" venerdì 23 maggio alle 20.45. 350.000 tifosi sono in fila virtuale per accaparrarsi un posto per una partita che può entrare nella storia dei partenopei. Prezzi più bassi per i possessori della tessera del Club: Curve inferiori 40 euro, curve superiori 55 euro, distinti inferiori 75 euro, distinti superiori 105 euro, distinti superiori premium 120 euro, tribuna Nisida 125 euro, tribuna Posillipo 150 euro e tribuna Posillipo Premium 175 euro.