Bologna, Lepore: "Sul Dall'Ara aspettiamo il decreto sport per il budget"

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore è tornato a parlare del tema restyling dello stadio Dall'Ara, a margine della consegna del Premio Bulgarelli all'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano. Il primo cittadino attende l'uscita del decreto sport: "Dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Il ministro Abodi si è impegnato con riserve economiche e presto ne avremo la conferma con il decreto. Una volta che sarà arrivato ci sarà un confronto con il presidente Saputo perché è anche un tema economico: servirà un budget finale per poi far partire l'iter. Il Bologna ha raggiunto gli obiettivi che si è posto, andando in Europa e vincendo la Coppa Italia: vogliamo perseguire anche l'obiettivo del restyling del Dall'Ara e il Comune è al fianco del Bologna perché vogliamo realizzare anche questo sogno". Intanto, usciti anticipi e posticipi dell'ultima giornata, che vedrà il Bologna ospitare il Genoa sabato alle 18, è tempo di organizzare le celebrazioni per la vittoria della Coppa Italia: "C'è la volontà di fare qualcosa che possa raccogliere tutta la città, un evento a cui possa partecipare ogni cittadino".