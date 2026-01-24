Simeone non recupera, il Toro a Como senza 11 giocatori

24 Gen 2026 - 12:21

Già alla vigilia le sensazioni erano negative in casa Torino, ora è arrivata anche l'ufficialità: Giovanni Simeone non prenderà parte alla trasferta dei granata sul campo del Como. Il Cholito non è stato convocato per la gara delle 15 allo stadio 'Sinigaglia', lo staff medico ha preferito la linea della prudenza per evitare guai peggiori.

Il tecnico, Marco Baroni, è in emergenza totale tra infortunati e giocatori fuori dal progetto, sono addirittura undici le pedine indisponibili per la sfida contro il Como: oltre a Simeone, non sono stati convocati gli acciaccati Aboukhlal, Biraghi, Dembele, Gineitis, Ilic e Masina, oltre ai tre in uscita Asllani Nkounkou, Sazonov e al lungodegente Schuurs.

All'elenco sono stati aggiunti il portiere Siviero, il difensore Pellini, i centrocampisti Acquah e Perciun e l'attaccante Gabellini, tutti aggregati dalla Primavera. Prima chiamata per il laterale spagnolo Obrador, al momento unico volto nuovo di questa sessione invernale di trattative. 

15:24
Juve, Conceiçao: "Champions un obiettivo, si lavora per lo scudetto"
14:30
Bonucci: "In Nazionale riaccesa una fiammella, sono grato a Gattuso"
13:25
Atalanta: il cordoglio per la morte di Cella, nerazzurro per due stagioni
12:21
11:44
L'Inter piange Canuti: "Orgoglio nerazzurro, dedizione e spirito di sacrificio"