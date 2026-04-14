Silenzio sul ritorno di Totti alla Roma: la questione Ranieri-Gasperini frena il ritorno

14 Apr 2026 - 11:16

Il possibile ritorno di Francesco Totti nell'organigramma della Roma ha subito una brusca frenata, trasformandosi in un silenzio che dura ormai da quasi due mesi. Nonostante l'apertura iniziale di Claudio Ranieri e l'entusiasmo mostrato dall'ex capitano - disposto ad accettare anche il ruolo di ambasciatore per il Centenario - i contatti con Trigoria si sono interrotti bruscamente dopo la cena tra lo stesso Totti, Vincent Candela e Gian Piero Gasperini. La dirigenza giallorossa, non informata dell'incontro, ha rinviato ogni discorso a fine stagione anche per capire come finirà la questione Ranieri-Gasperini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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