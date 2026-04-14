Silenzio sul ritorno di Totti alla Roma: la questione Ranieri-Gasperini frena il ritorno

Il possibile ritorno di Francesco Totti nell'organigramma della Roma ha subito una brusca frenata, trasformandosi in un silenzio che dura ormai da quasi due mesi. Nonostante l'apertura iniziale di Claudio Ranieri e l'entusiasmo mostrato dall'ex capitano - disposto ad accettare anche il ruolo di ambasciatore per il Centenario - i contatti con Trigoria si sono interrotti bruscamente dopo la cena tra lo stesso Totti, Vincent Candela e Gian Piero Gasperini. La dirigenza giallorossa, non informata dell'incontro, ha rinviato ogni discorso a fine stagione anche per capire come finirà la questione Ranieri-Gasperini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.