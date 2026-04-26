Shock in Germania: trovato morto un uomo nei bagni dello stadio dello Schalke 04

26 Apr 2026 - 15:19
© italyphotopress

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Un uomo di 65 anni è stato trovato morto nei bagni della Veltins Arena, lo stadio dello Schalke 04. Lo ha scoperto un addetto alle pulizie nei controlli di routine. Secondo la Bild l'ipotesi è che l'uomo, originario di Gelsenkirchen, abbia avuto un malore improvviso lo scorso mercoledì, giorno in cui l'uomo avrebbe partecipato a un evento svoltosi nell'impianto. Sebbene al momento non vi siano prove di un omicidio, la polizia tedesca trova strano che nessuno si sia accorto dell'assenza dell'uomo fino al giorno successivo, quando è stato ritrovato. 

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