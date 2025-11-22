Shevchenko: "Inter favorita per lo scudetto, il Milan non è ancora alla pari"

Andriy Shevchenko, miglior marcatore di sempre nel Derby della Madonnina (14 gol), ha analizzato la sfida di domani a Repubblica. Per l'ex numero 7 rossonero, la partita non deciderà lo scudetto, ma ha un peso specifico diverso per le due squadre.
Secondo Sheva, il derby non è ancora decisivo per la classifica, ma lo è per il morale: "Non influirà sul destino del campionato, è presto. Però fare risultato è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo".
L'ex attaccante vede l'Inter un passo avanti: "La rosa è rimasta intatta, si sono rafforzati e Chivu ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto". Diverso il percorso del Milan, chiamato a ricostruire: "Ha dovuto riconquistare certezze. Sono arrivati tanti nuovi calciatori, ma Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato".
Shevchenko ha speso parole di stima per il ritorno di Max Allegri: "È una persona seria, sa gestire bene i calciatori e ha un gioco collaudato. Sta rispettando le attese". Infine, un commento su Luka Modric, il colpo estivo dei rossoneri: "Mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza. Però come squadra il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell’Inter".