Shevchenko: "Inter favorita per lo scudetto, il Milan non è ancora alla pari"

L'ex attaccante vede l'Inter un passo avanti: "La rosa è rimasta intatta, si sono rafforzati e Chivu ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto". Diverso il percorso del Milan, chiamato a ricostruire: "Ha dovuto riconquistare certezze. Sono arrivati tanti nuovi calciatori, ma Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato".