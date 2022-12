Ternana, il presidente Bandecchi risponde a un tifoso: "Non meritate un c..."

LO SFOGO

Il numero uno della società rossoverde: "Siete inutili nei momenti negativi"

© italyphotopress La Ternana è in difficoltà e il presidente Bandecchi ha perso la pazienza coi tifosi. La società umbra dopo il cambio inaspettato di allenatore (al quinto posto) passando da Lucarelli ad Andreazzoli, non sta trovando i giusti equilibri e lo 0-3 subito a Frosinone ha messo malcontento tra i tifosi. Uno di questi ha invitato il presidente Bandecchi ad andarsene ricevendo in tutta risposta la reazione furiosa del patron: "Voi non vi meritate un c... - ha tuonato -. Vi esaltate solo nei momenti positivi, ma siete inutili in quelli negativi" ha postato su Instagram Bandecchi.

Uno sfogo confermato anche in un secondo momento: "Non ci sto ad ascoltare quattro co..., serve equilibrio nella vita - ha commentato all'Ansa -. Collegate il cervello per essere utili, altrimenti smettete di rompermi i co... Nessuno può dirmi cosa devo fare".

Bandecchi è anche candidato a sindaco di Terni: "Non ho intenzione di essere un sindaco simpatico, c'è chi dice che esternando ciò che penso non sarò eletto. Io sono sempre lo stesso, ma è troppo facile esaltarsi solo quando le cose vanno bene e sparare a zero quando girano male. Serve tempo per assimilare le idee tattiche del nuovo mister".