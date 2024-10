Serie B: vince solo il Cosenza, pari per Sassuolo e Salernitana

Sei le partite valide per l'11.ima giornata di Serie B disputate questa sera. L'unica vittoria è quella del Cosenza, che passa 1-0 sul campo della Reggiana. Terminano in parità le altre cinque gare: Bari-Cremonese 0-0, Brescia-Spezia 1-1, Juve Stabia-Sassuolo 2-2, Modena-Cremonese 2-2, Salernitana-Cesena 1-1. In classifica resta così al comando da solo il Pisa con 23 punti davanti al Sassuolo con 22 e allo Spezia con 21. In coda tre punti pesanti in chiave salvezza per il Cosenza.