Serie B: Vazquez si sblocca e regala al 93’ la vittoria alla Cremonese

Serie B

I grigiorossi sbloccano la partita al 79’ e subiscono il pareggio pochi secondi dopo, poi l’ex Parma incorna un cross di Quagliata e fissa l’1-2

© italyphotopress L’undicesima giornata della Serie B 2023/24 si apre con l’anticipo tra Cittadella e Cremonese, che termina con il risultato di 1-2. La squadra ospite trova la rete del vantaggio al 79’ con Ravanelli, che risolve una mischia in area di rigore. Pochi secondi e Vita risponde con una conclusione di destro, ma nel recupero Vazquez la decide di testa su assist di Quagliata e porta i grigiorossi a 16 punti con il suo primo gol in campionato.

Cittadella e Cremonese si affrontano oggi nel primo dei due appuntamenti ravvicinati che vedranno le due squadre opposte nel giro di pochi giorni. Mentre martedì veneti e lombardi si affronteranno in Coppa Italia, oggi la partita vale l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie B: termina 1-2 tra le due formazioni. Buonaiuto ci prova dopo pochi istanti dal fischio d’inizio, tuttavia la sua conclusione dal limite termina di poco alta. Le due squadre non si risparmiano ma non trovano sbocchi pericolosi alle proprie manovre offensive fino a dopo la mezz’ora, quando prima Vita per i veneti e poi Okereke non trovano l’obiettivo. Zanimacchia si rende pericoloso nel recupero con una bella giocata sulla sinistra, ma Coda non riesce a coordinarsi a dovere. Nella ripresa l’ingresso di Vazquez e Sernicola aiuta i grigiorossi nella spinta offensiva: l’ex Parma ci prova ma il suo tiro esce di poco, poi si scatena Buonaiuto che calcia di pochissimo fuori prima dalla distanza, poi in acrobazia e di testa. La rete del vantaggio ospite arriva al 79’, quando Ravanelli realizza in mischia dopo un tocco di Antov (qualche polemica dei padroni di casa per un episodio precedente su Maistrello). Il Cittadella reagisce subito e pareggia: cross di Giraudo, controllo di Vita col petto e destro in allungo che batte Sarr. Il match sembra orientato verso l’1-1 ma al 93’ un cross di Quagliata viene incornato alla perfezione dal Mudo Vazquez, che fissa l’1-2 con la sua prima rete stagionale e regala tre punti preziosi a Stroppa, che vede ora i suoi issarsi al quinto posto con 16 punti. Staccata così la formazione veneta, ferma a 13.

